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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكشوف الكتفين.. شذى حسون تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

شذي حسون
شذي حسون

تألقت الفنانة العراقية شذى حسون، فى صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت شذي، بإطلالة شتوية خطفت بها الأنظار مرتدية فستان جلد عاري الكتفين باللون الأسود  وفرو ابيض انيق، وهو ما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالى.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت شذى على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


أغنية كلمة حلوة


حققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".


وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.


تفاصيل كلمة حلوة

أغنية “كلمة حلوة” لمحمد قماح و شذى حسون، من كلمات: رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع: محمد قماح، وميكس وماستر : خالد رؤوف، وجيتارات: جاليليو، إخراج : زوبيان وتوزيع شركة "شبكة ميوزيك" .


ونالت إعجاب الجمهور المصري والعربي وخاصة أنها المرة الأولي التي تغني بها شذى حسون بالمصري، وكانت مفاجأة للجميع وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.


وكان آخر أعمال المطربة شذى حسون،  أغنيتها  (عاجل) التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب و هذه الاغنية الخليجية من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، أما الفيديو كليب فهو تحت إشراف مصور المشاهير ذبيان سعد

 

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العراقية شذى حسون مكشوف الكتفين إطلالة شتوية فستان أحدث ظهور

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