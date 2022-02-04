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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومه العالمي.. ما العلاقة بين استهلاك السكر والسرطان؟

ما العلاقة بين استهلاك
ما العلاقة بين استهلاك السكر والسرطان؟

يصادف اليوم 4 فبراير اليوم العالمي لـ السرطان، وهو أحد أكثر الأمراض غير المعدية المروعة التي تصيب البشرية، مما يؤدي إلى معاناة هائلة وصدمات نفسية.

وكان هناك الكثير من الأبحاث حول الأسباب المحتملة للسرطان، على الرغم من عدم وجود طريقة واقية للوقاية من جميع أنواع السرطان ، إلا أن هناك العديد من العوامل البيئية والمواد الكيميائية المسرطنة (المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة الأغذية ، ومكونات الدخان ، التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان) التي تساهم في الإصابة.


وهناك الكثير من المعلومات والنصائح المحيرة حول دور السكر في تطور السرطان، الآن تستخدم كل خلية في الجسم سكر الدم (الجلوكوز) للحصول على الطاقة، لكن الخلايا السرطانية تستخدم جلوكوز أكثر بحوالي 200 مرة من الخلايا الطبيعية، إنهم يحتاجون إلى كمية هائلة من الطاقة لدعم نموهم، لذا فإن "الخلايا السرطانية تتغذى على السكر" صحيحة. ومع ذلك ، هل يعني ذلك أن التخلي عن السكر "لتجويع" الخلايا السرطانية يمكن أن يستخدم كعلاج وقائي أو علاجي؟ الجواب لا. السبب البسيط هو أن جميع خلايا الجسم السليمة تحتاج إلى الجلوكوز أيضًا. 


ولا توجد طريقة للسماح للخلايا السليمة فقط باستخدام الجلوكوز دون السماح للخلايا السرطانية باستخدامه، لا يوجد دليل على أن النظام الغذائي "الخالي من السكر" يقلل من خطر الإصابة بالسرطان أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة لمريض السرطان،  كما أنه لا توجد دراسات تثبت وجود صلة مباشرة بين السرطان والسكر.


ومع ذلك ، لا يوجد ارتباط غير مباشر، يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر على مدار فترة زمنية إلى زيادة الوزن، وهناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تدعم فكرة أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان، تطلق الخلايا الدهنية بروتينات التهابية يمكن أن تؤدي إلى نمو الورم أو الخلايا السرطانية،  تظهر بعض الدراسات أن بعض أنواع السرطان تبدأ بمستويات عالية من الأنسولين في الدم، إن السمنة هي أكبر عامل خطر يمكن الوقاية منه بعد التدخين، والحفاظ على وزن الجسم المرغوب فيه أمر ضروري لتقليل مخاطر الاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة أيضًا.

تشمل المصادر المختلفة للسكر في الجسم - الكربوهيدرات القادمة من الحبوب والبقول ومنتجات الألبان (اللاكتوز) والخضروات والفواكه (الفركتوز). إلى جانب ذلك ، المحليات الطبيعية التي تضاف إلى الأطعمة مثل السكر ، العسل ، السكر البني، شراب القيقب ، رحيق الصبار ، سكر النخيل وما إلى ذلك ، والسكريات المخفية التي تتسلل من خلال الأطعمة المصنعة مثل حبوب الإفطار الجاهزة ، والبسكويت ، وبارات  الطاقة والزبادي المنكه والكعك والحلويات والشوكولاتة وما إلى ذلك.


لا يُنصح بحذف الأطعمة من القائمة الأولى لأن المواد الغذائية مثل الحبوب الكاملة والبقول الكاملة والفواكه والخضروات وغيرها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والاستغناء عنها يعني الاستغناء عن العناصر الغذائية الحيوية، التغذية الكافية أمر حيوي للشفاء حيث أن المرضى ضعفاء بالفعل.


ومع ذلك ، فمن الأفضل تجنب السكريات المضافة أو تقييدها، يُنصح بالحد من تناول السكريات المضافة إلى أقل من 5-6 ملاعق صغيرة يوميًا، من المهم أيضًا قراءة ملصقات الطعام تضيف الشركات كميات هائلة من السكريات بأشكال مختلفة إلى منتجات الأطعمة والمشروبات المصنعة التي تصنعها لتحسين مذاقها أو لزيادة العمر الافتراضي للمنتج، يمكن أن تحتوي بعض المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة على أكثر من الحد الأقصى اليومي الموصى به من السكر في حصة واحدة فقط.


لذلك يُنصح بتناول نظام غذائي غني بالألياف ، يتكون من الحبوب الكاملة والبقول الكاملة والفواكه والخضروات ، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والبذور. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف أجسامنا على هضم السكريات الطبيعية ببطء ، وبالتالي إطلاق الجلوكوز ببطء في الدم، هذا يساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، ثبت أن النظام الغذائي الغني بالألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

المصدر: ndtv
 

السرطان اليوم العالمي لـ السرطان الخلايا السرطانية السكر انواع السرطان

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