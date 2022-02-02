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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحمي من السرطان ويحسن الشعر.. اكتشف فوائد الشاي الأسود

الشاي الاسود
الشاي الاسود

يعد الشاي الأسود من أشهر المشروبات التى يتم تناولها فى العالم ويعتقد البعض أن الشاي الأسود مشروب ضار صحيا لذا يحاولون الإقلاع عنه.

 

وفي الحقيقة الإكثار من الشاي الأسود هو الضار بالصحة مثل أى طعام مفيد لو تم تناوله بكميات كبيرة يبدأ فى إحداث بعض الأضرار فى الجسم.

 

ولأن الحديث عن أضرار الشاي الأسود كثير فأصبح بعض الأشخاص لا يعرفون فوائده لذا نلقى نظرة فى هذا التقرير على أهم فوائد الشاي الأسود وفقا لما جاء فى موقع “ timesofindia”

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غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأسود مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Pharmacognosy Reviews الطبية، فإن المركبات الفينولية التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة، تشكل ما يصل إلى 30٪ من الوزن الجاف للشاي الأسود، وبالتالى يمكن أن يساعد الشاي الأسود في إزالة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا في الجسم وقد يساعد هذا في النهاية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة.

 

يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات الحديثة التي أجراها المعهد الوطني للسرطان (NCI) إلى أن البوليفينول الموجود في الشاي الأسود قد يقلل من خطر نمو الورم وبشكل خاص سرطان الجلد والثدي والرئة والبروستاتا.

 

جيد للشعر والبشرة

تساعد مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية الأخرى الموجودة في الشاي الأسود في التخلص من السموم من الجسم، وبدء عملية الشفاء، وهو مفيد للبشرة حيث يساعد الجسم على محاربة الالتهابات الجلدية والشوائب كما أنه يساعد في تأخير الشيخوخة ويقلل من الانتفاخ.

 

يحسن صحة القلب

يحتوي الشاي الأسود على مضادات أكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تفيد صحة القلب ويساعد استهلاكها بانتظام في تقليل العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

 

يقي من تصلب الشرايين

يشير مصطلح تصلب الشرايين إلى تراكم الترسبات في جدران الشرايين مما يؤدي إلى أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة.

 أشارت دراسة أجريت عام 2002 من قبل الجمعية الكيميائية الأمريكية على الهامستر إلى أن تناول الشاي الأسود أو الشاي الأخضر بجرعات مكافئة للإنسان قد يمنع تطور تصلب الشرايين.
 

يخفض الكولسترول الضار LDL

يمكن أن يتراكم الكثير من LDL في الجسم في الشرايين ويسبب ترسبات شمعية تسمى اللويحات مما يؤدي إلى مشاكل مثل قصور القلب أو السكتة الدماغية. 

وجدت دراسة نشرت في موسوعة الغذاء والصحة أن شرب خمس حصص من الشاي الأسود يوميًا يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 11٪ لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف أو معتدل في مستويات الكوليسترول والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب أو السمنة.
 

يحسن التركيز 

يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين ونوع من الأحماض الأمينية يسمى L-theanine ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين اليقظة والتركيز.

 

يعزز صحة القناة الهضمية

يساعد استهلاك الشاي الأسود في الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال تحفيز نمو البكتيريا الجيدة ومنع نمو البكتيريا السيئة، علاوة على ذلك فهو يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تقتل بكتيريا الأمعاء وتصلح جدران الجهاز الهضمي.
 

يقي من مرض السكري

أشارت الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأسود قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري، وخلصت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم له قد يكون له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.


يساعد في صحة الفم
قلل الشاي الأسود أيضًا من تكوين البلاك ويحد من نمو البكتيريا ويمنع البوليفينول الموجود فيه البكتيريا المسببة للتسوس والتي تعيق نمو الإنزيمات البكتيرية التي تشكل المادة اللاصقة التي تربط البلاك بأسناننا.

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