إسبانيا تنهي إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة مع تباطؤ أوميكرون

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا، أن بلادها ستنهي إلزامية ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق الأسبوع المقبل، لتلغي القرار الذي تم إصداره في أواخر ديسمبر الماضي بسبب زيادة غير مسبوقة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ونقلت وكالة أنباء (إفي) الاسبانية عن داريا قولها لإذاعة كادينا سير "إنه بعد التأكد من أن مستويات العدوى بأوميكرون قد تباطأت، سينهي مجلس الوزراء الإسباني إلزامية ارتداء الأقنعة يوم الثلاثاء المقبل وتتوقع الحكومة اعتماد التغييرات اعتبارا من الخميس 10 فبراير الجاري".



وسيظل ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة الداخلية، بما في ذلك وسائل النقل العام، وفي الأماكن الخارجية عندما لا يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بمسافة آمنة تبلغ 1.5 متر بينهم.