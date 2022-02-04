وفاة شقيق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق غزل المحلة

توفي صباح اليوم الجمعة، الشقيق الأكبر لـ كابتن عبدالحميد بسيوني نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق غزل المحلة حاليا.

وقال أحمد صالح، الظهير الأيمن الأسبق لنادى الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "البقاء والدوام لله.. أخو الكابتن بسيونى فى ذمة الله".



في سياق آخر، اكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي لكأس الرابطة بعد انضمام غزل المحلة وإنبي إلى فيوتشر والإسماعيلي في الدور قبل النهائي.

وتصدر غزل المحلة، المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي الوصيف، الذي تأهل إلى المربع الذهبي باعتباره أفضل فريق حصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث للبطولة، بعد التفوق بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري الذي جمع نفس الرصيد (11 نقطة) بالمجموعة الأولى.

جاء هذا في الوقت الذي تصدر فيه فيوتشر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، والإسماعيلي المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.

وبالتالي حجزت أندية فيوتشر، الإسماعيلي، غزل المحلة، وإنبي مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة، لكن دون تحديد أطراف مباراتي الدور نصف النهائي حتى الآن، ومن المنتظر إجراء قرعة لمعرفة الطريق نحو المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الرابطة خلال شهر يونيو المقبل.