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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: لا زيادة في تعريفة الركوب بجميع الخطوط

ثبات أسعار المواصلات
ثبات أسعار المواصلات بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح  وذلك بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة ٤فبراير  وزيادتها ٢٥قرش فقط دون المساس بأسعار السولار.

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ووجه المحافظ  بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين عقب ارتفاع أسعار البنزين ،اليوم، بالتواصل الفوري على رقم هاتف  0464933158 غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين  بزيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار  اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 الساعة التاسعة صباحاً حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة    كالآتى 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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