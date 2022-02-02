تعليم مطروح يستعد لإجازة منتصف العام الدراسي ببعض الأنشطة التربوية للطلاب

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسي مع بداية الأسبوع المقبل بالإضافة إلي عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك خلال اجتماع تعليم مطروح لمناقشة خطة إجازة نصف العام بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وموجهي عموم الأنشطة التربوية بمقر ديوان عام المديرية.

وأضاف أنه جار تنفيذ منظومة تعاون مع مديرية الشباب والرياضة برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لاكتشاف المواهب الطلابية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالقطاع الشبابي وذلك بالاستعانة بالكوادر والخبرات المتوافرة بالمنظومة التربوية في سبيل استثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.



وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات .