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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم انطلاق فاعليات سباق الهجن بمدينة العلمين

العلمين تستعد لسباق
العلمين تستعد لسباق الهجن

تنطلق اليوم الأربعاء فى السادسة مساء  بمدينة العلمين  فاعليات سباق  الهجن   والتى تشمل مرحلتين  مسابقة النوق الأكثر انتاجا للحليب، ومسابقة سباق الهجن. .

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وأكد  الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الإتحاد المصري للهجن أن سباق الهجن   يبدا اليوم الأربعاء  بمهرجان الحليب خلال يومى 2,3فبراير على فترتين صباحي ومسائي  لإختيار الإبل  الاكثر حليباً .


واضاف أن الجزء الثانى يشمل  مسابقة سباق الهجن بمشاركة عدد كبير من هجن محافظات شمال وجنوب سيناء الشرقية الاسماعيلية السويس  الوادي الجديد اسوان  برعاية الإتحاد الإماراتي للهجن .

وأوضح  نائب رئيس الإتحاد المصري للهجن أنه تم   إستلام  من مطار  العلمين  هدية  الإمارات لمصر  حيث تم وصول خمسة من الهجن  اثنين من  إناث الإبل لمسابقة الحليب التي ستُجرى اليوم  بمضمار العلمين وثلاثة هجن ذكور للسباق الذي سيُجرى يومي 4و5 فبراير 2022 .

وأشار  على   استعداد مدينة العلمين على استقبال هذا الحدث  والذى يستمر لمدة 4 ايام .

5 من الإبل هدية الامارات لمصر
5 من الإبل هدية الامارات لمصر
5 من الإبل هدية الامارات لمصر 
العلمين تستعد لسباق الهجن
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