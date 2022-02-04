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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تخطف الأنظار داخل السيارة.. صور

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة ساحرة من داخل سيارتها، مرتدية قميص انيق باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ما أثار إعجاب متابعيها.

 
وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٢٠٤_١٦٣٣٤٤
ياسمين صبري اطلالة تخطف القلوب من سيارتها اللون الابيض إطلالة ساحرة

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