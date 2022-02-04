إحنا مصر.. محمد النني يعلق على تأهل الفراعنة لنهائي إفريقيا

علق محمد النني لاعب منتخب مصر، على فوز المنتخب الوطنى على الكاميرون والتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية، ونشر عدة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .



وكتب النني علي الصور قائلا: "في النهائي إحنا مصر.. الحمد لله".



وتأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على السنغال في مباراة الأحد، والتتويج ببطولة أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.