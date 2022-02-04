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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطفى وعز في عزاء والدة الفنان محمد جمعة

عزاء والدة الفنان
عزاء والدة الفنان محمد جمعة

شارك النجم أحمد عز، في حضور عزاء والدة الفنان محمد جمعة، المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.


وحرص أيضا علي الحضور الفنان محمد لطفى، كما ظهرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد جمعة وهو يستقبل مع أفراد من أسرته الحضور في عزاء والدته.


يذكر أن والدة الفنان محمد جمعة رحلت عن عالمنا يوم الإثنين الماضي، وتم تشييع الجثمان ودفنه عصر اليوم الذي توفت به في مقابر العائلة في الفيوم، مسقط رأس العائلة.


وحصل محمد جمعة على شهرة واسعة، من خلال شخصية عم ضياء التي شارك بها في مسلسل الوصية عام 2018، وتركت الشخصية آثارًا واضحة مع الجمهور حتى يومنا هذا، ولا زالت جملة "كله رايح"، تتردد على السوشيال ميديا، فهي جملة اشتهرت بها الشخصية خلال أحداث المسلسل.

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عزاء والدة الفنان محمد جمعة محمد لطفي احمد عز مسجد الحامدية الشاذلية تشييع الجثمان عزاء والده

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