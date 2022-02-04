بعد النجاح في 4 محافظات.. اليونيسف تحتفل باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث

احتفلت اليونيسف، اليوم، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك في إطار أنشطة وفعاليات برنامج "مهارتي لياقتي" المقامة للفتيات بمحافظة قنا.

يهدف برنامج "مهارتي لياقتي" إلى تحفيز الفتيات من سن 10 إلى 18 سنة للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة وخاصةً الرياضة التي من شأنها أن تساهم في التنمية الصحية لهن وبناء الثقة بالنفس وإكسابهن اللياقة البدنية والذهنية ودعمهن بالعديد من المهارات الحياتية كالتعاون والقيادة والمشاركة المجتمعية.

وتضمنت الاحتفالية كذلك أنشطة لتثقيف الفتيات حول ختان الإناث وكيفية رفع الوعي والعمل الجاد من أجل القضاء عليه.

تمكنت يونيسف من تنفيذ برنامج "مهارتي لياقتي" بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة في محافظات أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان، فضلاً عن تنفيذ أنشطة برامج تمكين الفتيات ودعم التدخلات التي تقودها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة والأزهر والكنيسة والمجتمع المدني.