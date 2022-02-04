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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تمنع تسوس الأسنان.. 5 فوائد صحية لمضغ العلكة على الفم

العلكة
العلكة

فوائد عديدة لمضغ العلكة لصحتك فهي تحافظ على صحة الفم والأسنان وتخلصك من جفاف الفم وتحارب رائحة الفم الكريهة إليك أبرز فوائد مضغ العلكة وفقا لموقع. "drhealthbenefits"

1-تحافظ على نظافة الفم
 

هناك الكثير من الدراسات التي أثبتت أن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظافة الفم.   يمكنك اختيار العلكة بمكونات محددة تحتوي على عامل مضاد للبكتيريا مثل النعناع لأن أوراق النعناع تحتوي على عوامل مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا.

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2-تمنع تسوس الأسنان


من الفوائد الصحية لمضغ العلكة منع تسوس الأسنان. ربما يكون الشيء الوحيد الذي يفاجئك أكثر. ومع ذلك ، فإن مضغ العلكة الخالية من السكر فقط هو أمر جيد لمنع تسوس الأسنان لأن مضغ العلكة ينتج المزيد من اللعاب الذي يساعد على تنظيف بقايا الأطعمة داخل الأسنان ويمنع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.

3- محاربة جفاف الفم

 

 يمكن أن يساعد اللعاب الناتج أثناء نشاط المضغ في تخفيف الشعور بعدم الراحة.

4- تحارب رائحة الفم الكريهة
 

العلكة الخالية من السكر ليست بلا طعم. يمكنك اختيار مضغ العلكة بنكهة النعناع التي يمكن أن تساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة بشكل فعال. علاوة على ذلك ، فإن رائحة الفم الكريهة ناتجة عن البكتيريا التي تنمو بسبب الأطعمة المحتبسة داخل الأسنان. يمكن أن يساعد مضغ العلكة في تنظيفها ومنعها من النمو.

5- تحسن الشهية


مضغ العلكة يمكن أن يساعد في تحسين الشهية  والتى تعد أبرز أسباب فقدانها هي  عادات تناول الوجبات الخفيفة الغير الصحية .

 

علكة مضغ العلكة نظافة الفم النعناع صحة الفم جفاف الفم تسوس الأسنان

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