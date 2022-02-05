معرفوش أصلاً.. شمس تهاجم حمو بيكا: مين ده عشان أتكلم عليه

لا شكل ولا منظر..

تحدثت الفنانة شمس، عن خلافها مع حمو بيكا، معقبا: "اصلا مين حمو بيكا وانا مليش علاقة بيه ومظنش انه اسكندراني.. اكيد من مكان تاني".

وأضافت "شمس"، خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "محصلش بيني وبينه حاجة.. واصلا مينفعش.. كل الموضوع ان فيه حاجة شخصية وجعتني لانه كان بيعمل مسلسل وكان المخرج بتاعه كان لسة عاملي فيلم وطلبوني فى المسلسل دا وأعتذرت".

وتابعت: "انا أول ما مرة اشتغلت كان مع العظيمة يسرا وأحمد رمزى.. عمرى ما شوفت تواضع زى اللي شوفته معاهم.. بيكا بيقول شمس معرفهاش.. انا اللي بقالي 25 سنة بمثل عيب عليك".

وأشارت: "تعالي اتفرجي على الفيديوهات اما بيكسر عربيات الناس وبيتخانق معاهم كنا بنقول يمكن بيتبلوا عليه.. ولكن لا دا شخصيا بقا.. وانا لو زعلانة من حد هبتسمله على الأقل والفن له أصول.. وأنت أصلا مش موهوب ولا شكل ولا منظر ولا موهبة وكمان قلة أدب.. عيب.. ودي مش أول مرة وطول ماهو ماشي بيخبط مع الناس".