قال لي أنتم فريق عظيم.. وزير الرياضة يكشف تفاصيل حديثه مع إيتو عقب مباراة مصر والكاميرون

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل حواره مع صامويل إيتو رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني عقب مباراة مصر والكاميرون.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: إيتو توجه إليّ واحتضنني، وقال لي "أنتم أمة عظيمة، وفريق عظيم، وتستاهلوا هذه النتيجة"، مضيفا: "قلت لـ إيتو أنتم تعاملتم معنا بمنتهى الأدب والاحترام".

ولفت إلي أن المشجعين المصريين بالمباراة كانوا محاطين بالجمهور الكاميروني ولم يصدر منهم أي فعل مُسيء تجاه الجمهور المصري، منوها بأنه وجه التحية لإيتو ولشعب الكاميرون على حسن استضافتهم للجمهور المصري.