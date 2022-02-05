نجوم ماتوا بسبب كورونا| جلال الشرقاوي أخر الراحلين.. رجاء الجداوي أول المودعين بالفيروس.. والوباء يخطف دلال عبد العزيز وسمير غانم

توفي يوم الجمعة 4 فبراير المخرج جلال الشرقاوي وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا، ليفتح لنا ذاكرة النجوم الذين صرعهم الفيروس المستجد، ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين توفوا جراء هذا الوباء.

وفاة جلال الشرقاوي

وتوفى جلال الشرقاوي ، صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

جلال الشرقاوي

إبراهيم حجازي

توفى الإعلامي إبراهيم حجازي في صباح 3 يناير مطلع هذا العام متأثرا بإصابته بفيروس كورنا.

وأثار الخبر حالة من الحزن في الشارع الرياضي المصري، لما يملكه إبراهيم حجازي من رصيد كبير على الصعيد الإعلامي.

إبراهيم حجازي

وائل الإبراشي

مع الساعات الأخيرة ليوم الأحد 9 يناير 2022، توفى الإعلامي الشهير وائل الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 عامًا بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وجاءت وفاة وائل الإبراشي بعد صراع طويل من المعالجة من مضاعفات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ورحل وائل الإبراشي عن عالمنا بعد سنة من الإصابة بفيروس كورونا، والذي شفى منه ولكنه لم يتمكن من مقاومة مضاعفات الفيروس.

وائل الإبراشي

دلال عبد العزيز

غيب الموت قبل قليل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

وتوفت دلال عبد العزيز بسبب مضاعفات من فيروس كورونا أدى إلى تأكل جزء كبير من الرئتين ، وهو ما تسبب في وفاتها .

وأعلن حسن الرداد خبر وفاتها حيث كتب : "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

دلال عبد العزيز

سمير غانم

تباينت الأسباب حول وفاة سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا في 20 مايو الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ84 عاما، ما بين إصابته بالكلى وكورونا.

وذكرت وسائل طبية، أن سبب الوفاة مشكلات في الكلى، بالإضافة لمشاكل صحية في أغلبية أجهزة الجسد، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا ، وعلى الرغم من سلبية المسحة الأ انها تسببت له في مضاعفات في الكلى .

سمير غانم

نادية العراقية

كشفت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن سبب وفاة والدتها في مصر، بعد إعلان وفاتها بفيروس كورونا في أحد المستشفيات.

وأوضحت مي محروس أن والدتها لم ترحل عن الحياة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما توفت بسبب التهاب رئوي حاد.

وقالت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة: "أمي خفِّت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه خفت من كورونا، بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد، فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها، مش كورونا".

ويعد الالتهاب الرئوي، هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين، حيث تتشكل الرئتان من أكياس صغيرة تُدعى الأسناخ، وهذه الأكياس تمتلئ بالهواء عندما يتنفس الشخص الصحيح، وعندما يُصاب المرء بالالتهاب الرئوي، تمتلئ أسناخ رئتيه بالقيح والمواد السائلة، ممّا يجعل التنفس مؤلماً ويحدّ من دخول الأوكسجين.

نادية العراقية

الاعلامية ملك إسماعيل

توفيت الإعلامية المصرية الكبيرة ملك إسماعيل، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا .

وكانت الإعلامية الكبيرة وبعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، قد انتقلت إلى أحد المستشفيات الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجها من مضاعفات كورونا .

وقال شريف بهاء نجل الإعلامية، إن والدته والأسرة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 7 فبراير الماضي، مضيفاً بالقول لقد بدأنا العلاج منذ اللحظة الأولى، لتتحول التحاليل إلى سلبية يوم 28 فبراير، لكن والدته أصيبت بفشل في التنفس رغم تعافيها من الفيروس، إضافة إلى معاناتها بقصور في الكلى.

الاعلامية ملك إسماعيل

رجاء الجداوي

توفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد 5 يوليو عام 2020، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكتشفت الفنانة رجاء الجداوي، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وأجرت رجاء، المسحة الثالثة، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، وجاءت نتيجة المسحات الثلاث إيجابية.

وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ قد أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثرها للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.