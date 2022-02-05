مي عبد الحميد: التقديم في الطرح الجديد للإسكان يبدأ 15 فبراير الجاري

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن التقديم في الطرح الجديد للإسكان في سكان مصر ودار مصر وجنة سيكون يوم 15 فبراير الجاري.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:"تمويل الوحدات في الطرح الجديد للإسكان سيكون فوري وبمساحات مختلفة، لافتة إلى أن أسعار الوحدات تبدأ بأكثر من 450 ألف جنيه في وحدات سكن مصر إلى أكثر من مليون جنيه في وحدات جنة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التسليم فوري لجميع الوحدات المطروحة في الإعلان، مؤكدة أن سن التقديم يبدأ من 21 عامًا بشرط عدم الاستفادة من أي من وحدات المشروع أو الإسكان الاجتماعي من قبل.