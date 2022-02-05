لن ننساك .. بوسي شلبي تحيي ذكري ميلاد الراحل فاروق الفيشاوي

تذكرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الراحل فاروق الفيشاوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت بوسي شلبي صورة قديمة للراحل فاروق الفيشاوي برفقة نجوم الفن

وعلقت قائلة : في ذكري ميلادك لن ننساك ندعوا لك بالرحمة والفاتحة للفنان فاروق الفيشاوي.

و كانت قد كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاهلها للمُمثل الهندي العالمي سلمان خان، خلال تقديمها حفل جوائز "جوي أواردز" بالمملكة العربية السعودية، ووجهت رسالة إلى منتقديها للمرة الأولى.

و أكدت بوسي شلبي:" إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وكانت مجرد مُزحة".

وأوضحت بوسي شلبي: "أنا من جيل الفنان الهندي أميتاب باتشان والممثل الأميركي جون ترافولتا وهؤلاء تركوا أثرًا وبصمة كبيرة في ذاتي، وأنا لم أرحب بأحد منهم سواء ترافولتا أو سلمان خان لكن كُنت أمزح وأخاطب السوشيال ميديا".

وبيّنت بوسي أن "حديثها في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الشخصي وظهرت فيها مع جون ترافولتا، وسلمان خان، كانت تقصد بها أبناء جيلها، الذين استمتعوا بتلك الفترة"، وفق قولها.

وأكدت أنها خلال البث كانت تتحدث مع مُتابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنهت عملها على الريد كاربت، ولم تقصد الاهتمام بفنان مُعين على حساب الآخر.

و أوضحت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، أنها لا تبالي بهذا الجدل المثار حيالها لأنها لم تخطئ في أي شيء، ولن تلتفت لأي شخص يدعي شائعات خاطئة في حقها.