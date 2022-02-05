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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فى ذكرى ميلاده.. سر رفض فاروق الفيشاوي لـ المشبوه وعانى من هذا المرض

فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ، والذى رحل عن عالمنا عام 2019 ، بعد سنوات طويلة من العطاء الفنى المستمر . 

ولد فاروق الفيشاوي  بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية ، وقد توفي والده حيث  كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته.

 حصل فاروق الفيشاوي على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس ، وقد لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

فاروق الفيشاوي

أبرز أعمال فاروق الفيشاوي:


قدم فاروق الفيشاوي عدد من الاعمال التليفزيونية الهامة منها : حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

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إما فى السينما فقد قدم فاروق الفيشاوي عدد من الأفلام ومنها القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

فاروق الفيشاوي 

إصابة فاروق الفيشاوي بالسرطان :

كان الإعلان عن إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بالسرطان صادمة الى جمهوره ، حيث إعلن  في يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018، وخلال إلقاءه كلمته بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته رقم 34، وفي مشهد مؤثر وصادم، فاجأ الجميع بإعلانه إصابته بمرض السرطان، وطالب الحضور بعدم الحزن، ووعدهم بالانتصار عليه.

فاروق الفيشاوي 

توفي فاروق الفيشاوي  عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان بعدما دخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.

الاعتذار عن المشبوه :

كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن كواليس تعاقده على فيلم المشبوه ، حيث أكد انه رفض الدور فى بداية الأمر بسبب شعبية عادل إمام ، لانه من المقرر ان يقوم بضربه فى أحدى المشاهد بالقلم ، وهو ما جعله يخشى غضب الجمهور منه ، الا ان المخرج سمير سيف أقنعه ان الجمهور سوف ينسى ويصفق له فى مشهد إنقاذ الطفل ، وهو ما حدث بالفعل.

 

فاروق الفيشاوي الفنان فاروق الفيشاوى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عادل إمام الفنان عادل إمام

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