دنيا سمير غانم: اللهم كما رفعت شأن أبي وأمي في الدنيا ارفع مكانتهم في الآخرة

دعت الفنانة دنيا سمير غانم لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : اللهم في يوم الجمعة ارحم من يذكر سيرتهم بالخير دائما اللهم كما رفعت شأن أبي و أمي في الدنيا ارفع مكانتهم في الآخرة يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين .



يذكر أن قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي والمستشار تركي آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

ولم تتمالك النجمتان إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.