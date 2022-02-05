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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلم| لطيفة تنتظر طرح أحدث أغانيها قريبًا

لطيفة
لطيفة

تنتظر الفنانة التونسية لطيفة ، طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «حلم» خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو الأغنية معلنة عن طرحها قريبًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيق ديزر للموسيقى. 

وكانت الفنانة لطيفة قد انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، ويخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف، ويتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية الأستاذ 

وكانت احتفلت الفنانة لطيفة بوصول اغنيتها الجديدة “الأستاذ” إلى 5 ملايين مشاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

شاركت لطيفة أغنية "الأستاذ" عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

وتجاوز الكليب حاجز 2 مليون مشاهدة ، إذ حقق 2 مليون و 60 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 7 سبتمبر الجاري، وظهر معها الفنان أحمد كرارة في أحداث الكليب الذي تم تصويره بجوار أهرامات الجيزة.

علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

حيث علقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا".

 

ألبوم أقوى واحدة لـ لطيفة

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الليل الليل" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في مارس الماضي.

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