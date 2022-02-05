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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واجهتها بفيديو التخلص من الجثة.. النيابة تحقق مع المتهمة بقتل الطفلة ساندي

الطفلة ساندي
الطفلة ساندي

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمة بقتل الطفلة ساندي ابنة سلفتها في مدينة الصف، والقاء جثتها داخل جوال امام المنزل بسبب خلافات مع والدته وانتقاما منها. 

 

وتواجه النيابة المتهمة بمقطع فيديو رصد لحظة إلقاء الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة من اعلى سطح المنزل وتحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكابها الواقعة. 

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في حل لغز العثور على طفلة مقتولة داخل جوال أمام منزلها بمدينة الصف ، حيث تبين أن زوجة عمها وراء ارتكاب الجريمة انتقاما من "سلفتها" والدة الطفلة بسبب خلافات بينهما. 

 

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة وقامت بخنقها بدافع الانتقام ، ثم وضعت جثتها داخل جوال والقتها بالقرب من منزل الطفلة حتي تم العثور عليها، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمة وأحالتها للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق. 

 

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

مقتل الطفلة ساندي.. كاميرات المراقبة ترصد شخصا تخلص من جوال بداخله الجثة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

 

وفجرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفاجأة في القضية حيث يتم حاليا تحديد هوية الجاني، بعدما رصدت كاميرات المراقبة شخص يتخلص بالجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة بالقرب من منزلها، ويعكف فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة بالكامل لرصد تحركات الجاني وخط سيره أثناء حمله الجوال الذي وضع به جثة الطفلة. 

الطفلة ساندي الصف طفلة مقتولة زوجة عمها الجيزة

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