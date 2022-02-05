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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لخدمة 800سيارة يوميا.. وزير البترول يفتتح محطة تموين السيارات بالغاز بمدينة الشروق

محطة غاز
محطة غاز

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالغاز “كارجاس / وطنية الجديدة” في مدينة الشروق.

كما تفقد الوزير المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بالعاصمة الجديدة الجارى الإسراع بالانتهاء منها بالتعاون بين شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البترول .

وأكد الملا أن المحطات الأربع تاتى ضمن الخطة الإستراتيجية للتوسع وزيادة انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية والطرق والمحاور السريعة والتوسع العمرانى فى المدن الجديدة، فى ظل المبادرة الرئاسية لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى والزخم القوى الذى أولاه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ومضاعفة محطات التموين.

وأشار إلى أن خطة الانتشار تسير بخطى جيدة محققة مستهدفاتها سواء فى مضاعفة عدد المحطات أو زيادة عدد السيارات المستفيدة من تلك الخدمة الحضارية وما تحققه من مردود اقتصادى وبيئى .

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وأضاف الملا أن خطة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة ومشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ومبادرة إحلال السيارات والتوسع فى خدمة القطاع الصناعى تأتى مواكبة لالتزاماتها باتفاقيات تغير المناخ واستضافتها القمة العالمية للمناخ cop27 المقرر استضافتها فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. 

من جانبه أوضح المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس أن محطة التموين الجديدة " كارجاس / وطنية - الشروق " التى تم افتتاحها مقامة على أحدث طراز يُمكنها ضخ 12 ألف متر مكعب يومياً تمكنها من خدمة 800 سيارة يومياً.

وأضاف أن محطة كارجاس / وطنية -4 العاصمة الجديدة، يمكنها ضخ 14 ألف متر مكعب وخدمة 900 سيارة يومياً.

وأوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أن محطتى تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لها بالعاصمة الجديدة والتي تم إقامتهما داخل محطات شركة وطنية للبترول وهى محطات (العاصمة 1 – العاصمة 8) تبلغ قدرة تشغيل كل محطة 750 م3/ساعة للمحطة الواحدة بطاقة تموين 1000 سيارة يومياً من خلال 4 نقاط شحن معلقة مع إمكانية زيادتها ومضاعفتها طبقاً لمعدلات التموين الفعلية .

وتتميز هذه المحطات باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان الأمر الذى من شأنه الإسهام فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز الطبيعى ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى.

حضر الافتتاح والجولة التفقدية الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود ومساعده لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود المهندس سيد حسن، والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية واللواء محمد أنور رئيس شركة وطنية لتسويق البترول، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.
 

مبادرة حياة كريمة وزير البترول والثروة المعدنية وزير البترول الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعي

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