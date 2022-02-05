نقيب الزراعيين: لن تزيد أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب غلاء البنزين

زيادة أسعار البنزين

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق لن تزيد بسبب زيادة أسعار البنزين ، وذلك لأن وسائل النقل الناقلة للخضراوات والفاكهة تعتمد على السولار وليس البنزين .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن الدولة حريصة على عدم تحريك سعر السولار حتى لا يكون عبئا على المواطن البسيط ، لإنه تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية ووسائل المواصلات .

وأكد " نقيب الزراعيين" أن أى تاجر يتخذ ارتفاع أسعار البنزين حجة لرفع أسعار منتجاته يعد جشع وطمع ، مناشدا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وعلى الأسعار للمنتجات الزراعية .

وأضاف أن الآلات الزراعية والجرارات تعمل بالسولار وليس البنزين ، موضحا أن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق ترجع إلي التقلبات الجوية .

قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 9 صباح اليوم، وجاء بعد اجتماع اللجنة وستطبق الأسعار الجديدة على ربع السنة يناير - مارس 2022.

وجاء تعديل أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي:

لتر بنزين 80 بـ 7.25 جنيه.

لتر بنزين 92 بـ 8.50 جنيه.

لتر بنزين 95 بـ 9.50 جنيه.

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد.



أسباب رفع أسعار البنزين

واستعرضت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل مصر بالفترة يوليو - سبتمبر 2021 مقابل الفترة أكتوبر - ديسمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأسفرت المعادلة عن زيادة كبيرة في سعر خام برنت خلال الفترة الأخيرة وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 - 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية