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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: وحدة لإصلاح الآبار المعطلة ومعصرة زيتون في سيناء

وزير الزراعة خلال
وزير الزراعة خلال جولته بسيناء

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة تسعي لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة، لافتًا إلي أن هناك مخطط للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمه والتي تعد أفضل مشروع علي مستوي العالم. 


ولفت الوزير إلي أن القيادة السياسية وضعت نصب عينيها محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية، موجها الشكر إلي القيادة السياسية علي الجهود المبذولة لدعم أبناء سيناء. 


وأشار القصير الي إقامة وحدة لمعالجة المخلفات بسيناء وتحويلها إلي أسمدة عضوية وتوفير المكينة الزراعية والجرارات من خلال تحسين الأراضي للمزارعين بسيناء، والتنسيق مع وزارة الري لحفر آبار جديدة، وإنشاء وحدة إصلاح للابار المعطلة وإنشاء معصرة زيتون، بجانب تسويق المحاصيل الزراعية.

 

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام  بزيارة إلى شمال سيناء استقبله خلالها اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن خلال البرنامج البحثي دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والاحتوائية.

وزير الزراعة إنشاء معصرة زيتون وحدة إصلاح للابار إصلاح للابار

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