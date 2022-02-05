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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة فى سيناء

وزير الزراعة: 20ألف شتلة زيتون دعما حكوميا لأهالي القرى العائدين بالشيخ زويد

وزير الزراعة فى جولة
وزير الزراعة فى جولة بسيناء

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة إلى شمال سيناء استقبله خلالها اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في إطار مبادرة دور أهالي سيناء في التنمية المستدامة ومن خلال البرنامج البحثي دمج مواطنى سيناء في التنمية المستدامة والاحتوائية.


وخلال المؤتمر  الذي عقد في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال والدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور حسام الدين عبد العال رئيس البرنامج البحثي، لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي الحسنة ومشايخ القبائل، نقل  "القصير" تحيات الرئيس السيسي لأهالي سيناء ووجه الشكر للقوات المسلحة ورجال الداخلية البواسل الذين حققوا الأمن والاستقرار لسيناء والذين لولاهم ما كنا متواجدين الآن على أرضها.

 

‏وقال القصير :نسعي لاستصلاح وزراعة أكثر من نصف مليون فدان بسيناء ضمن مخطط التنمية الشاملة بسيناء، لافتًا إلي أن هناك مخطط للاستفادة من مياه محطة مصرف بحر البقر ومحطة المحسمة التي تعد أفضل مشروع علي مستوي العالم. 

 

وأعلن الوزير عن دعم أهالي القري العائدة بالشيخ زويد بـ ٢٠ ألف شتلة زيتون من خلال مركز بحوث الصحراء، بجانب دعم التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء. 

السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة جنوب سيناء التنمية المستدامة الرئيس السيسي

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