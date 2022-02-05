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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الري: محطة بحر البقر تسد العجز المائي لمصر

صدى البلد

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن هناك مشروعات قومية يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية من أجل مواجهة التحديات المائية نتيجة الزيادة السكانية والاحتياجات الكبيرة من المياه، لذا يتم عمل مشروعات كبرى من تأهيل وتبطين الترع، والري الحديث واستخدام مياه الصرف الزراعي.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ناس بلدنا"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الموارد المائية المصرية تصل لـ 60 مليار متر مكعب فقط من المياه، منها 55 مليار متر من مياه النيل والآخر من المياه الجوفية والصحاري.

114 مليار متر

وتابع: "احتياجات الدولة المصرية تصل لـ 114 مليار متر مكعب من المياه أي ضعف الكمية"، مشيرًا إلى أن هناك عجز 54 مليار متر مكعب، ونحاول حل هذا العجز من خلال إعادة استخدام المياه والتوسع فيها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أنه يتم العمل على علاج مياه الصرف الزراعي من أجل حل جزء من العجز المائي الموجود، كمحطة مياه بحر البقر والتي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها والتي تعد أكبر محطة في العالم وتم تسجيلها من موسوعة جينيس.

وزارة الرى الموارد المائية مشروعات قومية الزيادة السكانية تبطين الترع الري الحديث

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