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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري |صور

أسعار ومواصفات أودي
أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

تقدم شركة أودي الألمانية باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة A3 موديل 2022، والتي تقدم عبر حزمة من التقنيات الفنية، إلى جانب تجهيزات الحماية والامان، وبرامج دعم قائد السيارة، بالاضافة إلى انظمة الرفاهية والتحكم.

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أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

محرك السيارة أودي A3 موديل 2022 

 

دعمت السيارة أودي A3 موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي TFSI تيربو، يستطيع أن ينتج 150 حصانًا عند 4200-6000 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر عند 1500-3500 دورة في الدقيقة، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

استهلاك الوقود وتسارع السيارة أودي A3 موديل 2022

 

يبلغ متوسط استهلاك السيارة أودي A3 موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 4.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم، ومن خلال الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية مدتها 8.4 ثانية.

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

وسائل الحماية للسيارة أودي A3 موديل 2022 

 

دعمت السيارة أودي A3 موديل 2022 بالعديد من تقنيات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS المتقدمة، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وقفل مركزي للابواب مع قفل أمان يدوي للأطفال ومثبت للمقاعد ISOFIX، وخاصية متابعة ضغط الهواء للاطارات، إلى جانب نظام إنذار ضد السرقة، مع حساسات حركة وكاميرا خلفية.

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

تجهيزات السيارة أودي A3 موديل 2022

 

دعمت السيارة أودي A3 موديل 2022 بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، مع حساسات للمطر، ومصابيح خلفية LED مع إشارات انعطاف ديناميكية، و زجاج أمامي عازل للحرارة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم قابلة للتسخين والطي، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

وتضم السيارة أودي A3 موديل 2022، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مع شاشة ملونة تعمل باللمس، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي التوزيع، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك، و مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي، وبلوتوث، و مجموعة عدادات رقمية، إلى جانب الكثير من اللمسات العصرية الداخلية.

 

أسعار ومواصفات أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

أسعار السيارة أودي A3 موديل 2022 بالسوق المصري

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ADVANCED أودي A3 موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 585,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك S-LINE أودي A3 موديل 2022 موديل 2022 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر  650,000 جنيه.

أودي شركة أودي شركة أودي الألمانية موديل 2022

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