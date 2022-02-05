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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الأتربي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

هدى الاتربي
هدى الاتربي

حرصت الفنانة هدى الأتربي، علي مشاركة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 


وظهرت هدى الإتربي بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، ورفعت خصلات شعرها الأسود للخلف،  كما اعتمدت علي ميك اب ناعم أبرز ملامح وجهها الجميل، بالألوان الترابية الرقيقة. 

 

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

 

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

 

 


 

هدى الاترابي تطل بالابيض مسلسل ضل راجل اللون الابيض إطلالة انيقة

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