ابنة محمود الخطيب: "‏‏‏‏الأهلي شرف وفخر في أي حتة وتحت أي ظروف"

حرصت نور محمود الخطيب، علي تهنئة القلعة الحمراء بعد تحقيق فريق الكرة بـ النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل، في افتتاح مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة الآن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وكتبت نور محمود الخطيب في تغريدة لها عبر حسابها علي فيسبوك: "‏‏‏‏الأهلي شرف وفخر في أي حته وتحت أي ظروف.. الأهلي كلمة السر دايماً.. الحمد لله".



وسجل هدف المباراة للنادى الأهلي محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.

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