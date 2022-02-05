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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هاني حتحوت: تغلب الأهلي على غياب العناصر الأساسية "حاجة تفرح"

هاني حتحوت
هاني حتحوت

حرص الإعلامي هاني حتحوت، علي تهنئة القلعة الحمراء بعد أن حقق فريق الكرة بـ النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره مونتيري المكسيكي بهدف دون مقابل، في افتتاح مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة الآن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.


وكتب حتحوت في تغريدة له عبر حسابها علي تويتر: "‏‏‏‏‏ألف مبروك للأهلي التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية.. الإصرار على التغلب على ظرف غياب عناصر أساسية حاجة تفرح.. بالتوفيق في القادم".

 
وسجل هدف المباراة للنادى الأهلي، محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.


ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.


 

الاعلامي هاني حتحوت تهنئة النادى الاهلي بطولة كأس العالم للأندية ا العاصمة الإماراتية مونتيري المكسيكي

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