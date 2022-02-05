الأهلي بمن حضر.. أمير طعيمة يحتفل بفوز القلعة الحمراء على مونتيري المكسيكي

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة علي تهنئة القلعة الحمراء بعد أن حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف دون مقابل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة الآن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وكتب طعيمة في تغريده لها عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏الكرة المصرية بخير، الاهلي يفوز رغم ظروف غير مسبوقة، الاهلي بمن حضر 🔥🔥🔥"



وسجل هدف المباراة للنادى الاهلي محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.