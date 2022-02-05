بداية جيدة للكرة المصرية في2022.. المستكاوي يتغزل في فوز الاهلي علي مونتيري

حقق فريق الكرة بـ النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره مونتيري المكسيكي، بهدف دون مقابل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة الآن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وحرص الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي علي تهنئة الاهلي في تغريده لها عبر حسابه علي "تويتر" وكتب "‏‏‏‏‏‏‏مبروك فوز الاهلي علي مونتيري . مبروك اللعب ب ١٤ او ١٥ لاعب وسط غيابات مؤثرة في كل الخطوط . إلا أن الفريق لعب بروح عالية وسط جمهور يزأر بالتشجيع وكان يمكن الفوز بأكثر من هدف لكن الفرص السهلة ضاعت .. وسجل هاني هدفا جميلا .. بداية جيدة للكرة المصرية في ٢٠٢٢"



وسجل هدف المباراة للنادى الاهلي محمد هاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.



