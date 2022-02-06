"توك توك الأحلام".. صديق للبيئة ويعمل بالكهرباء ويستهلك 7 جنيهات كل 100 كم

قال المهندس الشاب محمد الصواف، مخترع التوك توك صديق البيئة المصرية، إن توك توك الأحلام يوفر 5 مليارات دولار استهلاك بنزين سنويا ويعتبر صديقا للبيئة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، عن كيفية نجاحه في هذا الإختراع، قائلا:"كانت بدايتى عندما سافرت إلى الصين وشاهدت تكنولوجيا المركبات الكهربائية صغيرة الحجم والتى تتشابه مع التوكتوك فى مصر، حيث تواصلت مع إحدى الشركات للحصول على أنسب (سوفت وير)، وباقى المكونات الخاصة لكى نستبدل العمل الميكانيكى بنظام كهربائى".

وتابع:" وقمت بإرسال توك توك إلى الشركة لعمل قياسات خاصة عليه، وبالفعل توصلت مع الشركة لدائرة كهربائية يمكن تركيبها على التوك توك مزودة بنظام أتوماتيك وبطاريات كهرباء، وعندما اكتملت الفكرة قمنا بمرحلة التجريب، ويكفى أن نقول إن كل 100 كيلو متر لا تتكلف أكثر من 7 جنيهات كهرباء يتم شحنها عن طريق التيار المنزلى، أو من خلال محطات تأجير البطاريات التى وضعنا لها نظاما خاصا".