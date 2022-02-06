دولة غرام لـ حسين الجسمي تقترب من 100 ألف مشاهدة

اقتربت اغنية دولة غرام للمطرب حسين الجسمي من تحقيق ١٠٠ الف مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

دولة غرام»، وهي من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

أغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

وقد تم طرح أغنية "دولة غرام" عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube، متضمنة كلمات الأغنية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

أعمال حسين الجسمي

حقق الفنان حسين الجسمي 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “دق القلب”، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.