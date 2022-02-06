عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا: فرحان لمحمد هاني.. ومنتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

قال محمود كهربا نجم الأهلي والمعار لفريق هاتاي سبور التركي أنه سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمود عبد المنعم كهربا فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري وخاصة كل من محمد هاني ورامي ربيعة".

وأضاف:" منتخب مصر تجاوز الفرق السابقة فى أمم إفريقيا على الرغم من الظروف المتواجدة والآن المنتخب قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال".

 

 

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 


 وكان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  لياهل المنتخب  ثان مجموعته برفقة نيجيريا  

 

  وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤

 

    كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1  

 

وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة     

 

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

الأهلى كهربا منتخب مصر محمود كهربا كأس العالم للاندية المنتخب الوطني

موضوعات متعلقة

ارتفاع شديد في درجات الحرارة وحرائق غابات في الأمازون الكولومبية..فيديو

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية

أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة

جوائز البطل والوصيف في كأس أمم أفريقيا 2022

أفضل دعاء للتوفيق.. أذكار وأدعية رددها قبل الخروج من المنزل

لماذا تقضي ملكة بريطانيا ذكرى اعتلائها العرش بعيداً عن الأضواء؟

سعر الذهب اليوم الأحد 6- 2- 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ