كهربا: فرحان لمحمد هاني.. ومنتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية

قال محمود كهربا نجم الأهلي والمعار لفريق هاتاي سبور التركي أنه سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمود عبد المنعم كهربا فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري وخاصة كل من محمد هاني ورامي ربيعة".

وأضاف:" منتخب مصر تجاوز الفرق السابقة فى أمم إفريقيا على الرغم من الظروف المتواجدة والآن المنتخب قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال".

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية



وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا

وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1

وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .