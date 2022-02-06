شو هالصدمة وخيبة الامل ... سيرين عبد النور تنعى الطفل ريان بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سيرين عبد النور الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ما في كلام بعبر عن الحزن يللي بقلبنا ، شو هالصدمة كان عنا امل كبير برجوع ريان لاهله بخير وسلامة وبعد لحظة من اخراجه من البئر المشؤوم اعلنو وفاته وخيبة امل ووجع قلب عشناه جميعاً، بالاول فكرت حالي فهمت غلط ما استوعبت شو اسمعت.



و تابعت : الله يرحمك يا ملاكنا الصغير ويرحم كل طفل عانا على هالارض شي حروب شي اختطاف شي عنف واغتصاب وقلة مسؤولية تجاه الطفولة، فعلاً وكانو هالعالم غير صالح للصغار هني الكبار وما عم يعرفو يعيشو فيه .

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.