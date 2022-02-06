أصالة عن وفاة الطفل ريان : لأول مرة بتتوحد المشاعر

نعت الفنانة أصالة الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : وكأن بوقوعه حكمه وبإنتظارنا حكمه ودعاءنا حكمه وبرحيله أكيد حكمه .. لأوّل مرّه بتتوحّد المشاعر رغمّ إندفاعها وقوّتها .. وكأنّ الرساله بتقول فينا كلنا نحسّ متل بعض وقدّ بعض وماحدا أقلّ وماحدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنّينا وكلنا بكينا.



وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.