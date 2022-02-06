قلب أمك .. نبيلة عبيد تنعي الطفل ريان بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة نبيلة عبيد الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : يا قلب امك، حزني عليك...يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان و خالص العزاء لعائلته ولكل اهلنا بالمغرب الشقيق. والعالم العربي.



وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.