نوال الزغبي تحيى حفلا فى أمريكا بمناسبة عيد الحب

تحيى الفنانة اللبنانية نوال الزغبى حفلا غنائيا فى جزر البهاما فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة احتفلات عيد الحب وذلك فى الفترة من 12 الى 16 فبراير.

وتشدو نوال الزغبى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور والجليات العربية فى امريكا ولعل من ابرز الاغانى التى تقدمها “مين حبيبى انا” و"رورحى يا روحى" و"أغلى الحبايب".

نوال الزغبى

وكانت نوال الزغبي خضعت لجلسة تصوير جديدة وظهرت نوال في إطلالتها وهي ترتدي بلوزه باللون الأبيض وبنطلون أحمر، ظهرت بها أكثر حيوية ونشاط.

ونشرت نوال جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي علي الانستجرام وأبدي جمهورها إعجابهم الشديد بإطلالتها.

ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".

نوال الزغبى وأحمد زاهر

وكان قد نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي أثناء وجودها في أحد البرامج، وهي تقول إنها تريد أن تمثل مع الفنان أحمد زاهر.

وعلق أحمد زاهر علي الفيديو، قائلا: “شكرا للنجمة الكبيرة نوال الزغبي علي كلامها العظيم و رأيها فيا كلامك علي رأسي و شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب اوي ان شاء الله انا اللي بموت فيكي يا نوال يا قمر”.

وردت نوال الزغبي في تعليق كاتبة: “انت حبيب قلبي ونجم النجوم كلهم”.