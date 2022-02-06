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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاندا أرتشيل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها

هاندا
هاندا

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل  صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور مع الببغاء في أحدث جلسه تصوير لها  مما أثار إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن انتشر خبر انفصال الممثلين التركيين ​هاندا أرتشيل​ و​كرم بورسين بشكل كبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

حيث جاء هذا الخبر بالتزامن مع رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد، "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير على الدور و تأدية هذا المشهد مع كرم .

هاندا ارتشيل مواقع التواصل الاجتماعي كرم بورسين تركي انستجرام الفن

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