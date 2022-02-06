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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس أشمون يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية شما

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفيةيرافقة  محمد وهدان رئيس الوحدة المحلية بشما في جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية لكافة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشما.

تفقد سرور أعمال التشطيبات النهائية التي تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعي ، كما تفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس وأجنحة جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل، كما تم متابعة التشطيات النهائية التي تتم بمركز طب الأسرة ،كما تابع الانتهاء من أعمال الاتصالات من تغيير الكابلات النحاسية إلي ألياف ضوئية، كما تم متابعة أعمال إنشاء سوق حضاري بشما وكذا إنشاء موقف نموذجي بالقرية والذي يتم تنفيذهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية وذلك للقضاء على المواقف والأسواق العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القرية.

كما تم  متابعة أعمال التطوير الشامل للجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسي بشما ، كما تم متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة عملية المياه وكذا أعمال التطوير بمبني الوحدة المحلية ، ومتابعة أعمال الرصف بطريق النجار بشما والذي تم وضع طبقة السن به تمهيداً لرصفه بداية من كوبري الثمانية وحتي كوبري النعناعية بطول 1150متر.

كما أشار سرور إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الرصف الأولى ورصف حوالي 2كيلو و250متر بطريق 21 بداية من الطريق الاقليمي وحتي مدخل قرية شما وجاري وضع طبقة الرصف الثانية وذلك لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالطريق دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه وجه سرور ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية حياة كريمة اشمون شما

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