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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دعم مستشفيات المنيا بأجهزة صور الدم وتحاليل الصوديوم والبوتاسيوم والحمض النووي

تحاليل للمرضى بالمنيا
تحاليل للمرضى بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من خلال إدارة المعامل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة حيث  تم عمل  594 ألفا و 747 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية وذلك خلال 2021  .

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل أن الإدارة تواصل خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك للحرص على تقديم الخدمات  الطبية اللائقة .

وأشارت إلى أنه تم تكثيف الدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة مكافحة العدوى لتدريب أطباء المعامل على اساسيات مكافحة العدوى خلال 2021.

وأضافت انه تم توفير جهاز صورة الدم  3 dif وحضانة معمل بمستشفى العدوة المركزى وتوفير جهاز صور الدم وجهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك وحضانة معمل لمستشفى مغاغة  وتوفير جهاز  صور الدم 5dif  وجهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز لتحليل غازات الدم  6 ميكروبيت لمستشفى بنى مزار المركزى وتوفير جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم لمستشفى مطاى المركزى وتوفير جهاز قياس زمن البروثرومبين و جهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز كيمياء الدم النصف اتوماتيك لمستشفى صدر المنيا وتوفير جهاز قياس زمن البروثرومبين لمستشفى حميات المنيا.

بالإضافة إلى توفير جهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك و 8 ميكروبيت وجهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم لمستشفى الفكرية وتوفير جهاز صور الدم  وجهاز لتحليل الصوديوم والبوتاسيوم وجهاز كيمياء الدم نصف اتوماتيك وحضانة معمل لمستشفى حميات ملوى وتوفير جهاز كيمياء الدم النصف اتوماتيك لمستشفى حميات ديرمواس وتوفير 2 جهاز الخاص بفصل الحمض النووى للفيروسات بوحدة  ال PCR   وتوفير  5 حضانات معمل لمعامل مستشفى المنيا العام وصدر بنى مزار والمعمل المشترك بالمنيا ومعمل المياة ببنى مزار خلال 2021.

وأضافت أنه تم عمل  594747 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا بالإضافة الى عمل 3287   تحليل PTH & FERRITIN لمرضى الغسيل الكلوي بالإضافة الى تحليل  8347  عينة أغذية وتحليل 295 عينة مياه مبيدات و تحليل 15514 عينة مياه شرب و  414   عينة مياه صرف صحى و  432 عينة غسيل كلوى و 151   عينة مياه حمامات سباحة  و12 عينة مياه معبأة و2156 عينة فحص معادن ثقيلة.

 

وأشارت إلى أنه تم تحليل 252 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وتحليل 2615 عينة للكشف عن ميكروب الدرن بالفحص المباشر وعمل 275 فحص لعينات الدرن على جهاز Gene Expert و66 مزرعة درنية وتحليل 35923 عينة PCR فيروس كورونا و 2837 عينة PCR لفيروس C؛61عينة PCR  لفيروس B؛ وتحليل 4924 عينة للكشف عن الملاريا وتحليل 1800 عينة فحص مخدرات على الطرق السريعة بالإضافة إلى عمل 13264 شهادة صحية.

 

المنيا الدورات التدريبية الخدمات الطبية الوحدات الصحية حميات تطوير ورفع كفاءة

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