إنفوجراف.. نتائج الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وتضمن التقرير ما يلي:

- انطلقت في 19 يناير واستمرت حتى 30 يناير الماضى.

- بلغ إجمالى عدد المبانى التى تمت إزالتها 5146 حالة مبانٍ على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات.

- إزالة 567 حالة تعدٍ على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا.

- إزالة 165 حالة من التعديات بالبناء عَلِى الأراضي الزراعية على مساحة 31 ألف متر مربع.

- الدولة بجميع أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

- إيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

-التنمية المحلية تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية.

- غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع عمليات المحافظات موقف التنفيذ لتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

- التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات.

- المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022.

- المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022.

-المرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.