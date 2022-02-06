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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصيرفي: الملوثات والتدخين والسمنة من أسباب السرطان ونسبة الشفاء وصلت 60%

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى الصيرفي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي الأورام، إن نسبة الشفاء من السرطانات وصلت إلى 60%، والدولة تبذل جهودا كبيرة لتقديم أحدث العلاجات للمرضى.

 

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان، أن الملوثات والتدخين والسمنة المفرطة من أسباب السرطان، حيث يوجد في مصر نحو 13 مليون مدخن، يستهلكون نحو مليار سيجارة سنوياً، وفي نحو 48% من الأسر شخص مدخن.

وشدد على أن التدخين يسبب 80% من سرطان الرئة، وكذلك من أهم أسباب سرطانات المعدة والمثانة البولية.

ودعت وزارة الصحة والسكان،   لحضور فعاليات اليوم العالمي للسرطان تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، وذلك اليوم بمقر أكاديمية الأميرة الفاطمة للتعليم الطبي المهني،  الكائنة في (١ شارع ممدوح سالم بجوار بوابة ٢ أرض المعارض، العباسية).

وزير الصحة وزارة الصحة والسكان وزير التعليم العالي اسباب السرطان سرطان الرئة السمنة المفرطة التعليم العالي والبحث العلمي

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