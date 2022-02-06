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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مغربية .. طريقة عمل الرغايف المعسلين

الرغايف المعسلين
الرغايف المعسلين

تعد الرغايف المعسلين ، من أبرز أكلات المغرب التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا ويحبها الأطفال قبل الكبار فهي أحد أنواع الحلويات التى يمكن تقديمها كسناك بين الوجبات .

ونقدم لكم طريقة عمل الرغايف المعسلين، بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الرغايف المعسلين

500 جرام دقيق
رشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة كبيرة سميد
ملعقة كبيرة نشا
2 بيضة
لبن للعجن
زيت
عسل
لوز

طريقة عمل الرغايف المعسلين

* في وعاء كبير ضعي مكونات العجينة وامزجيها مع بعضها البعض جيدا

* قسمي العجينة لعدة كرات ثم افردي كل من حتى يصبح لديكي عجينة رقيقة ثم اثنيها على شكل مربع

* اقليها في زيت ساخن ورشي عليها العسل واللوز المجروش وقدمي الرغايف المعسلين

الرغايف المعسلين طريقة عمل الرغايف المعسلين المغرب أكلات المغرب الشيف نادية سرحان

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