أكلات مغربية .. طريقة عمل الرغايف المعسلين

تعد الرغايف المعسلين ، من أبرز أكلات المغرب التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا ويحبها الأطفال قبل الكبار فهي أحد أنواع الحلويات التى يمكن تقديمها كسناك بين الوجبات .

ونقدم لكم طريقة عمل الرغايف المعسلين، بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الرغايف المعسلين

500 جرام دقيق

رشة ملح

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة كبيرة سميد

ملعقة كبيرة نشا

2 بيضة

لبن للعجن

زيت

عسل

لوز

طريقة عمل الرغايف المعسلين

* في وعاء كبير ضعي مكونات العجينة وامزجيها مع بعضها البعض جيدا

* قسمي العجينة لعدة كرات ثم افردي كل من حتى يصبح لديكي عجينة رقيقة ثم اثنيها على شكل مربع

* اقليها في زيت ساخن ورشي عليها العسل واللوز المجروش وقدمي الرغايف المعسلين