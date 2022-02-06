فستان منقوش.. صفاء سلطان تبهر جمهورها على إنستجرام |صور

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صفاء سلطان، بفستان أبيض جذاب، منقوش بالورد؛ ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت صفاء سلطان على المكياج الناعم، كما اختارت تسريحة شعر جذابة لتبرز جمالها.

يذكر ان اخر اعمال صفاء سلطان كان مسلسل “​لغز الأقوياء​”، هو مسلسل لبناني سوري، من بطولة الممثل اللبناني ​كارلوس عازار،​ والممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، إضافة إلى الممثلين ​يوسف حداد​، ​ختام اللحام​، و​ميشال أضباشي​.

المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز، وإنتاج جولد فيلم، ويشارك في بطولته كارلوس عازار، وريم نصر الدين، ونادين تحسين بيك وختام اللحام.

ويتضمن" لغز الأقوياء" كثيراً من مشاهد الأكشن المثيرة والحماسية بالإضافة الى قصة رومانسية، ويعمل بطل المسلسل كارلوس بالشرطة القضائية، أما ريم فتعيش قصة معينة، وتنشأ قصة حب بينهما، ثم تتوالى الأحداث.