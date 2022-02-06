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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة .. درة فى جلسة تصوير وسط الثلج

درة
درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها صور من  وسط الثلج، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة  ساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.


ارتدت درة فستان انيق فرو باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير،


ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة علي المكياج الناعم، حيث اكتفت باللون الموف كأحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.


وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٢٠٦_١٧٠٧٥٧
وسط الثلج الفنانة التونسية درة زروق إطلالة جذابة جلسة تصوير إطلالة ساحرة اللون الابيض

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