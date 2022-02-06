أحمد المحمدي.. كل التوفيق لمنتخب مصر في النهائي الأفريقي.. شاهد

حرص أحمد المحمدى لاعب أستون فيلا الانجليزي السابق على دعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال اليوم فى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة بالكاميرون.



وكتب المحمدى فى تدوينة له عبر حسابه علي "تويتر ":" ‏‏كل التوفيق لمنتخب مصر في النهائي اليوم ان شاء الله 🇪🇬"



مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

كان المنتخب الوطنى بدأ مشواره في بطولة أمم إفريقيا بهزيمة مفاجئة من نيجيريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم بنفس النتيجة على السودان ليتأهل المنتخب كثاني مجموعته برفقة نيجيريا، وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4"



وحقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة"



وتأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمس نقاط عقب الفوز أمام زيمبابوي بهدف، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود التيرانجا الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى على حساب بوركينا فاسو"



ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما لم يسبق لمنتخب السنغال التتويج باللقب"

