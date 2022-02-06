أهالى بنها يشيعون جثمان ضحية مشاجرة الحصان

شيع العشرات من أهالي منطقة منشية النور بـ بنها في محافظة القليوبية جثمان ضحية مشاجرة الحصان الشاب محمود أشرف غريب الذي راح ضحية ضربة شومة من أحد الأشخاص بسبب نزول الحصان الخاص به في الأرض الزراعية ملك المتهم وأقاربه، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه بعصا أدت لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ونُقل إلى المستشفى ولقي مصرعه بها.



وصرحت جهات التحقيق المعنية بقسم أول بنها بدفن جثمان المتوفى وجرى انتهاء أعمال الصفة التشريحية للجثمان ظهر اليوم، وتوجه به أسرته وعائلته لمقابر الشموات بالعاصمة، حيث أدوا صلاة الجنازة عليه وسط انهيار أسرته بالكامل، ومشاركة أقاربه وأصدقائه والذين طالبوا بالقصاص من المتهم وسرعة إحالته للمحاكمة الجنائية.

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وقال المشاركون في الجنازة من جيران الفقيد وأصدقائه أن محمود كان شابا مكافحا تولى مسؤولية أسرته بعد وفاة والده منذ 3 سنوات وكان يواصل تعليمه الفني الصناعي منازل من أجل العمل كبائع للخضار في الأسواق، إذ كان يعول أسرته بمساعدة شقيقه الأكبر ووالدته البائعة في سوق بنها وكان يستعد لدخول امتحان الدبلوم هذا العام.



وأضافوا أن محمود كان يعول أسرته المكونة من أم مريضة، وأخ أكبر مريض بالسرطان وباقي إخوته صغار غير مؤهلين للعمل مما جعله يضطر للعمل مع دراسته في المرحلة الثانوية ومن ناحية أخرى يصرف علاج والدته وشقيقه ويتولى تجهيز إحدى شقيقاته المقبلة على الزواج.



ويعمل محمود بائع خضروات وطماطم وأثناء عودته يوم الاثنين الماضي قام بركن عربته الكارو ووقف يقضي حاجته عند أحد الأسوار على الطريق وما كاد ينتهى حتى فوجئ المجنى عليه بـ 3 أشخاص بالتشاجر معه ، وقام أحدهم بالتعدى على رأسه بالشوم والعصى دخل على إثرها في غيبوبة استمرت 5 أيام حتى توفي اليوم.



من ناحية أخرى، سادت حالة من الحزن بين أسرة وأهالى المجنى عليه عقب وفاته داخل المستشفى، مطالبين بحقه والقصاص من المتهمين.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بمحاسبة المتهم ، وإحالته للمحاكمة العاجلة، موجهين التعازي لأسرة المتوفى، ومطالبين بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.



وقال أحد الأهالى أن محمود كان شاب طيب القلب مكافح كل يوم بيخرج من بيته الفجر عشان يبيع طماطم في السوق ويرجع آخر اليوم لأهله بالفلوس اللي تقدر تخليهم يعيشوا مستورين.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بورود إخطارا من المستشفى باستقباله المدعو محمود.أ " مقيم بعزبة السوق دائرة قسم أول بنها، جثة هامدة إثر تعرضه للضرب بعصا خشبية شومة.



وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وبالفحص والتحري وتبين أن المشاجرة نشبت بين شاب يدعى حاتم. ا، والمجنى عليه وذلك بسبب قيام حصان الأخير بالنزول إلى الأرض الخاصة بالأول أثناء عودته من أحد الأسواق بقرى مركز بنها بعربته الكاور حيث تعدى عليه بعصا خشبية على راسه أدت إلى وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.